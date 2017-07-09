Ritim sorunu

Ben herkesin aksine hazırlık maçlarını önemserim. Aykut Kocaman'ın da, bu karşılaşmaları ne kadar önemsediğini iyi biliyorum.

Fenerbahçe ciddi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Hangi futbolcuyla konuşsam hemen hepsi yorgunluktan, idmanların ağırlığından yakınıyor.

Aslında bu durum takımın seviyesinin geçen sezon ne kadar aşağıda olduğunu gösteriyor.

İlk hazırlık maçında uyumsuzluk ve tempo problemleri göze çarptı.

Şöyle düşünün, 33 yaşındaki Valbuena ve 6 aydır futbol oynamayan Mehmet Ekici, takımın seviyesinin çok çok üzerindeydi. Özellikle Mehmet Ekici'den çok umutluyum. Yıllardır eksikliğinden yakınılan ofansif orta saha nihayet geldi. Sürekli dikine oynuyor, uzak şutlara kaleyi yokluyor. Valbuena ise arkadaşlarını tanıma döneminde.

Hep hareket halinde, boşa kaçıyor, ver kaçlar yapıyor. Böylesi hareketli oyuncularla oynamak kolay değil. Takım arkadaşları zamanla onu tanıyacak.



Bir forvet gerek

Bir takım için en önemli şey ritimdir.

Bütün takım yıldız dolu olsa, ritim olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın zamanla bu takım ahengini oluşturacağına eminim. Sabırlı olun. En önemli eksiklik ise forvet mevkisinde görünüyor. Yönetimin bu bölgeye ivedi bir şekilde transfer yapması şart. Zira Van Persie'nin şu durumuyla şampiyonluğa oynamak imkansız!