 Müjde! – Emre Bol – Fotomaç
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HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Müjde!

    Fenerbahçe takımında gözle görülür bir şekilde gelişme var. Özellikle de çok tartışılan hücum bölgesinde... Aykut Kocaman'ın futbolcuları bıktırırcasına yaptırdığı taktik tekrarları işe yaramış görünüyor. Oyuncular bunları daha iyi ezberleyecek, işte o zaman ne yaptığını bilen bir takım izleyeceğiz.
    Kocaman özellikle kanat hücumları üzerinde duruyor. Bir yanda Valbuena diğer kanatta Dirar, ofansif zenginliği arttırdı. Tek sorun futbolcuların birbirlerinin oyun karakterini tam olarak bilmemesi. Bunlar ancak zamanla çözülecek sorunlar... Tabi Fenerbahçe'nin kazanarak bu süreyi geçirmesi şart. Valbuena inanılmaz sorumluluk sahibi bir oyuncu. Önde basıyor, takım arkadaşlarının açıklarını elinden geldiğince kapatmaya çalışıyor ve en önemlisi bu takıma aidiyet hissettiğini gösteriyor. Dalga geçilen kısa boyu aslında onun en önemli avantajı.
    Hızıyla savunmacıların başını döndürüyor!
    Böyle hızlı oyuncular savunmacıları çok rahatsız eder. Ligimizde çok faul alır, rakiplere çok kart göstertir.
    Dirar'ın çok iyi bir oyun devamlılığı var. Ayağı düzgün, sakin, güven veriyor. Aykut hoca transferde 3'te 3 yaptı diyebiliriz. Tabi Fenerbahçe bu hızda oynayacaksa forvet hattına daha hareketli bir oyuncu gerekiyor. Ya da Van Persie'yi hareketlendirmek!
    İkincisini yapabilirler mi bilmiyorum ama bir müjde vereyim:
    Çok büyük ihtimalle İsviçre kampı bitmeden forvet gelecek.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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