 Biletler iade alınacak – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Biletler iade alınacak

    Biletler iade alınacak
    Beşiktaş Kulübü, TBF Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle, bugün oynanacak F.Bahçe karşılaşmasının biletlerinin geri alınacağını duyurdu. Açıklamada, "4. maç için satın aldığınız biletlerinizi, size en yakın Biletix satış noktalarına iade edebilirsiniz" denildi. Teslim alınmayan biletlerin iadeleri de kredi kartlarına yansıyacak.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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