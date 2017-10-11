BURAK YILMAZ MÜJDESİ!
Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın forma giyme olasılığının yüksek olduğu bildirildi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Finlandiya maçı kadrosundan kasığındaki ağrı nedeniyle çıkartılan Burak Yılmaz'ın, takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar gerçekleştirdiği belirtildi.
Milli futbolcunun durumunun iyiye gittiği, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamak istediği, karşılaşmaya yetişme olasılığının da yüksek olduğu vurgulandı.
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Ogenyi Onazi'ye kas yaralanması teşhisi koyulduğu, bu futbolcunun da hafta sonundaki maça yetişme durumunun bulunduğu aktarıldı.
Slovakya Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta oyundan çıkan Kucka'nın sağ arka adalesinde yırtık olduğu kaydedilerek, bu futbolcunun ancak ligin 10. haftasındaki Galatasaray maçında forma giyebileceği ifade edildi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:45
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BLIND'E KANCA
Toplam 5
Yorum
gsss latovlevici yi gördük ki çok kaliteli bir oyuncu diğer oyunculara kıyasla maliyeti de çok uygun bence galatasaray için piyango
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 14
Yorum
Ayhan Ari Her Futbolcu görev verildiginde oynamak ister, lakin Problem Oynatanda ve Yönetende.Türkiyede malesef Mevcut olmayanda bunlar.
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 14
Yorum
Enda Abi ne saçmalıyonuz Allah aşkına 20m euro nedir? Cenk yıllar yılı aynı Cenk bi arpa boyu yol gittiği yok takım iyi gol atıyo sadece..
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