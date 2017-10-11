BURAK YILMAZ MÜJDESİ!

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Finlandiya maçı kadrosundan kasığındaki ağrı nedeniyle çıkartılan Burak Yılmaz'ın, takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Milli futbolcunun durumunun iyiye gittiği, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamak istediği, karşılaşmaya yetişme olasılığının da yüksek olduğu vurgulandı.

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Ogenyi Onazi'ye kas yaralanması teşhisi koyulduğu, bu futbolcunun da hafta sonundaki maça yetişme durumunun bulunduğu aktarıldı.

Slovakya Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta oyundan çıkan Kucka'nın sağ arka adalesinde yırtık olduğu kaydedilerek, bu futbolcunun ancak ligin 10. haftasındaki Galatasaray maçında forma giyebileceği ifade edildi.