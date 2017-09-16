Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, özel uçakla İstanbul'a gitti.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor kafilesi, son idmanın ardından Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın, 3 gün önce antrenmanda aldığı darbe sonucu iki kaburgası arasında ödem oluştuğu, bu nedenle teknik direktör Ersun Yanal tarafından Medipol Başkaşehir maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Trabzonspor'un, Medipol Başakşehir karşısına, Esteban, Mas, Pereira, Durica, Uğur Demirok (Hubocan), Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Burak Yılmaz 11'iyle çıkması bekleniyor.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:05
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Kaptan'a dev destek
Toplam 17
Yorum
ilyas Yasin dert değil adam geçiyo şut çekiyo falan ama Selçuk tam bi fiyasko
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Rıza Çalımbay: Radikal kararlar alacağız
Toplam 8
Yorum
aslan en kısa zamanda ıstısa edecekk
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 3
Yorum
eraycan cenk giderse yerli golcü nereden bulacağız kalecide forvet ve defanstan çok çektik cenk ozi talisca daha genç uuzn yıllar bjkye hizmet ederl
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