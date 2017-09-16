 Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    kafilesi İstanbul'a gitti

    Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

    Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak , özel uçakla İstanbul'a gitti.

    Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

    kafilesi, son idmanın ardından Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

    Takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın, 3 gün önce antrenmanda aldığı darbe sonucu iki kaburgası arasında ödem oluştuğu, bu nedenle teknik direktör Ersun Yanal tarafından Medipol Başkaşehir maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

    Trabzonspor'un, Medipol Başakşehir karşısına, Esteban, Mas, Pereira, Durica, Uğur Demirok (Hubocan), Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Burak Yılmaz 11'iyle çıkması bekleniyor.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:05
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