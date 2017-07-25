 Roma’dan Bero için 5 milyon – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    ’dan Bero için 5 milyon

    Roma’dan Bero için 5 milyon

    Fırtına'nın Slovak oyuncusu 'ya talip oldu.

    İtalyan ekibi ile henüz ismi açıklanmayan bir başka kulübün genç orta saha için 5 milyon euro önerdiği ancak yönetimin, Ersun Yanal'ın uyarısı ile teklifleri kabul etmediği öğrenildi. Yanal'ın 21 yaşındaki oyuncu için, "Bero'dan bu sezon üst düzey verim alacağız. Kucka'nın gelişi ile morallendi. İleride bize çok daha fazlasını kazandırabilir" dediği öğrenildi. Bero, Slovak ekibi Trencin'den geçen sezon 2.5 milyon euro'ya alınmıştı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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