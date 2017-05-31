Altı eksikle idman
Fırtına, ligin son haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
GEÇEN SEZONA 10 PUAN FARK ATTI
Bordo-mavililer geçtiğimiz sezona 10 puan fark attı. Geçen yıl 33 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan, 17 kez yenilip, attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 53 gol gören ve 12. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon aynı dönemde ise 14 galibiyet, 9 beraberlik elde etti, 10 defa mağlup oldu, 51 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor. Bu haftaki Bursaspor maçı galip bitirilirse sezon 54 puanla tamamlanmış olacak.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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