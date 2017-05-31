Altı eksikle idman

Fırtına, ligin son haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda ısınmanın ardından dar alanda taktiksel oyun oynandı. Antrenmana, ülkesine giden İbanez, kart cezalısı olduğu için izin verilen Olcay ile Bero, sakatlıkları bulunan Onur ile Okay'ın yanı sıra hasta olan Yusuf Erdoğan katılmadı.



GEÇEN SEZONA 10 PUAN FARK ATTI

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezona 10 puan fark attı. Geçen yıl 33 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan, 17 kez yenilip, attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 53 gol gören ve 12. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon aynı dönemde ise 14 galibiyet, 9 beraberlik elde etti, 10 defa mağlup oldu, 51 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor. Bu haftaki Bursaspor maçı galip bitirilirse sezon 54 puanla tamamlanmış olacak.