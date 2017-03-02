 Telafi peşinde – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Telafi peşinde

    Telafi peşinde
    Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak ilk dört maçını kazanan , Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalarak 4 puan kaybetti. Üst üste alınan beraberlikler keyifleri kaçırsa da bordo-mavililer, Karabükspor maçından elde edeceği 3 puanla yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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