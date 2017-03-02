Telafi peşinde
Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak ilk dört maçını kazanan Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalarak 4 puan kaybetti. Üst üste alınan beraberlikler keyifleri kaçırsa da bordo-mavililer, Karabükspor maçından elde edeceği 3 puanla yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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