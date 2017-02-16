Borç 100 milyon tl azalacak

Başkan Muharrem Usta, kulübün borcunun mayıs ayı içerisinde 100 milyon TL azaltılması için düğmeye bastı.

Yeni sponsorluk görüşmeleri yapan bordo-mavili yönetimin yapılacak borç azaltımı için ayrıca kulüp içi gelir-gider tablosunu yeniden düzenleyeceği öğrenildi.



Bu konuda atılacak adımları daha iyi organize etmek isteyen Başkan Usta, önümüzdeki günlerde yönetim kurulunu toplayarak bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda ayrıca Şenol Güneş Spor Kompleksine tam olarak ne zaman taşınılacağının da masaya yatırılması bekleniyor.