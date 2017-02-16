Borç 100 milyon tl azalacak
Başkan Muharrem Usta, kulübün borcunun mayıs ayı içerisinde 100 milyon TL azaltılması için düğmeye bastı.
Yeni sponsorluk görüşmeleri yapan bordo-mavili yönetimin yapılacak borç azaltımı için ayrıca kulüp içi gelir-gider tablosunu yeniden düzenleyeceği öğrenildi.
Bu konuda atılacak adımları daha iyi organize etmek isteyen Başkan Usta, önümüzdeki günlerde yönetim kurulunu toplayarak bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda ayrıca Şenol Güneş Spor Kompleksine tam olarak ne zaman taşınılacağının da masaya yatırılması bekleniyor.
Bu konuda atılacak adımları daha iyi organize etmek isteyen Başkan Usta, önümüzdeki günlerde yönetim kurulunu toplayarak bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda ayrıca Şenol Güneş Spor Kompleksine tam olarak ne zaman taşınılacağının da masaya yatırılması bekleniyor.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Borç 100 milyon tl azalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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