 Yeniden doğuş yılı – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Yeniden doğuş yılı

    Yeniden doğuş yılı

    Başkan , kulüp dergisindeki yazısında uzun, yorucu ve kötü hatıralarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

    Ligin ilk yarısında beklentilerin uzağında kaldıklarını ancak ikinci devrenin farklı olacağına inandığını ifade eden Başkan Usta, "Birlik ve beraberlik içinde bütün sorunları çözeriz. Tek şart birlik ve beraberlik. Takıma kritik takviyeler yaptık. Mevkisinde güçlü ve tecrübeli isimlerle anlaştık. İkinci devrede taraftarlarımıza bambaşka bir izleteceğiz" ifadesini kullandı. Yeni yıla yeni stadyumlarında yenilenen bir takımla girdiklerine dikkat çeken Başkan , açıklamalarını şöyle tamamladı: "2017, Trabzonspor'un doğuşunun 50'nci, yeniden doğuşunun ise ilk yılı olsun. Bizler her şeye rağmen 'ısrar ve inatla Trabzonspor' diyor, bütün bu yeniliklerin itici gücüyle, olanca enerjimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kenetlenmiş bir camia ve desteğini esirgemeyen taraftarlar bu yükselişimize hız katacak; inanıyoruz. Yeni stadımızda nice zaferlere, nice başarılara imza atacağız."
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:31
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