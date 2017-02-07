 Taktik idman yaptılar – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Taktik idman yaptılar

    Taktik idman yaptılar
    Bordo-mavili takım, cumartesi günü oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti ve çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, taktik maçta sık sık uyarılar yapması dikkat çekti.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
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