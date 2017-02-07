Taktik idman yaptılar

Bordo-mavili takım, cumartesi günü oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti ve çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, taktik maçta sık sık uyarılar yapması dikkat çekti.