 Arda, Ali Dürüst'e dert yandı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Arda, Ali Dürüst'e dert yandı

    Arda, Ali Dürüst'e dert yandı

    Lucescu tarafından Ukrayna maçı 11'ine alınmayan Arda Turan, bu durumu Milli Takımlar Başkan Vekili Ali Dürüst ile tartıştı.

    Lucescu tarafından Ukrayna 11'ine alınmayan Arda Turan, Milli Takımlar Başkan Vekili Ali Dürüst ile hararetli bir konuşma yaptı. Arda Turan'ın bu durumu Ali Dürüst ile konuştuğu tahmin ediliyor. İkili arasında yer yer hararetli bir görüşme oldu.



    DÜRÜST ARDA'YI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
    Yıldız oyuncunun Dürüst ile konuşurken moralinin bozuk olduğu gözlemlendi. Öte yandan Ali Dürüst, Arda Turan'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Konuşmadan sonra moral bozukluğu süren Arda Turan, bir süre sonra arkadaşlarıyla şakalaşmaya başladı.

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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