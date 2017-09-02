Arda, Ali Dürüst'e dert yandı

Lucescu tarafından Ukrayna 11'ine alınmayan Arda Turan, Milli Takımlar Başkan Vekili Ali Dürüst ile hararetli bir konuşma yaptı. Arda Turan'ın bu durumu Ali Dürüst ile konuştuğu tahmin ediliyor. İkili arasında yer yer hararetli bir görüşme oldu.







DÜRÜST ARDA'YI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Yıldız oyuncunun Dürüst ile konuşurken moralinin bozuk olduğu gözlemlendi. Öte yandan Ali Dürüst, Arda Turan'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Konuşmadan sonra moral bozukluğu süren Arda Turan, bir süre sonra arkadaşlarıyla şakalaşmaya başladı.



