Arda, Ali Dürüst'e dert yandı
Lucescu tarafından Ukrayna maçı 11'ine alınmayan Arda Turan, bu durumu Milli Takımlar Başkan Vekili Ali Dürüst ile tartıştı.
Lucescu tarafından Ukrayna 11'ine alınmayan Arda Turan, Milli Takımlar Başkan Vekili Ali Dürüst ile hararetli bir konuşma yaptı. Arda Turan'ın bu durumu Ali Dürüst ile konuştuğu tahmin ediliyor. İkili arasında yer yer hararetli bir görüşme oldu.
DÜRÜST ARDA'YI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Yıldız oyuncunun Dürüst ile konuşurken moralinin bozuk olduğu gözlemlendi. Öte yandan Ali Dürüst, Arda Turan'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Konuşmadan sonra moral bozukluğu süren Arda Turan, bir süre sonra arkadaşlarıyla şakalaşmaya başladı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:08
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Asamoah transferi neden olmadı?
Toplam 1
Yorum
öğretici asomoahla irtibatı kopartmamalı ve kesinlikle juventusla sözleşme uzatmaması söylenmeli 5 m bonservis ödeneceğine 2 m imza parasına anlaşılı
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Ukrayna-Türkiye I CANLI
Toplam 5
Yorum
lugano Luce bu kadroyla linç oluruz be oğlum
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RVP yine sakatlandı
Toplam 8
Yorum
Komedi filminde oynasın Bu adam kötü değil.Messi ve ronaldodan sonra en iyi üçüncü:)).Bitmişlik senduromu yaşayan futbolcu profili.seni kim pazarladı araştırılmalı.
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