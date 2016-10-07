 Müthiş Konya – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Müthiş Konya

    Müthiş Konya

    Son 26 iç saha maçında sadece G.Saray’a yenilen ve 18 galibiyet 7 beraberlik alan Konya’da, Kocaman, “Taraftar bizi itiyor” dedi.

    Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezon açılan Konya Büyükşehir Torku Arena'da toplam 37 lig maçına çıktı. Yeşil-beyazlı takım bu maçlarda 23 galibiyet 9 beraberlik sadece 5 yenilgi aldı. Son 26 iç saha maçında sadece Galatasaray'a kaybeden Atiker Konyaspor 18 galibiyet 7 beraberlik aldı. Sahasında oynadığı son karşılaşmasında Atiker Konyaspor hiç kaybetmedi.

    Teknik direktör Aykut Kocaman ise yaşanan başarıyı taraftarın ilgisine bağladı. Kocaman şöyle konuştu: "İç sahada oynadığımızda tribünlerde müthiş bir atmosfer oluyor. Rakibe çok daha iyi motive oluyoruz. 26 maçlık süper seride seyircimizin önemli bir payı var. Onlara takım olarak teşekkür ediyoruz."
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:21
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