Göz Göz’de sola Sobol

12 transfer yapan Göztepe, 13. isim için Shakhtar’ın kapısını çaldı. Teknik Direktör Tamer Tuna, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin de gündemine gelen 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyu istedi.

Transferde durmak bilmeyen Göztepe, sol bek için Shakhtar Donetsk'in yıldızı Eduard Sobol'da karar kıldı. Transferde 12 ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar'da sol bek arayışlarında rota Ukrayna'ya çevrildi. Prensipte anlaşılan Trabzonspor'dan İbanez'i, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın veto ettiği öğrenilirken, genç çalıştırıcının Ukrayna devinin sol beki Sobol'un ismini yönetime verdiği bildirildi.



Sarı-kırmızılı kurmayların geçen sezon Zorya Luhansk'ta kiralık oynayan ve bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de radarına giren 22 yaşındaki genç yıldız adayı için Shakhtar'ın kapısını çaldığı belirtildi. Turuncu-siyahlıların sözleşmesi 2020'de bitecek Sobol için 1 milyon 500 bin Euro istediği, rakamı yüksek bulan İzmir ekibinin ise kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.



F.BAHÇE MAÇINA YETİŞİR

Mutlaka bir sol bek alacaklarını belirten Tuna, "Görüştüğümüz çok oyuncu var. Biriyle anlaşma aşamasına gelmek üzereyiz. Avusturya kampı dönüşünde imzalar atılır ve yeni sol bek F.Bahçe maçına yetişir" diye sol bek müjdesini verdi.



Shakhtar'ın altyapısından yetişen Sobol, daha önce M.Donetsk, M.Kharkiv, Zorya'da kiralık oynarken, 6 kez milli olduğu Ukrayna Milli Takım formasıyla Türkiye ve Zorya'yla da F.Bahçe karşısında boy gösterdi. Geçen sezon 27 maçta 1 gol attı.