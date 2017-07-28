Göz Göz’de sola Sobol
12 transfer yapan Göztepe, 13. isim için Shakhtar’ın kapısını çaldı. Teknik Direktör Tamer Tuna, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin de gündemine gelen 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyu istedi.
Sarı-kırmızılı kurmayların geçen sezon Zorya Luhansk'ta kiralık oynayan ve bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de radarına giren 22 yaşındaki genç yıldız adayı için Shakhtar'ın kapısını çaldığı belirtildi. Turuncu-siyahlıların sözleşmesi 2020'de bitecek Sobol için 1 milyon 500 bin Euro istediği, rakamı yüksek bulan İzmir ekibinin ise kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.
F.BAHÇE MAÇINA YETİŞİR
Mutlaka bir sol bek alacaklarını belirten Tuna, "Görüştüğümüz çok oyuncu var. Biriyle anlaşma aşamasına gelmek üzereyiz. Avusturya kampı dönüşünde imzalar atılır ve yeni sol bek F.Bahçe maçına yetişir" diye sol bek müjdesini verdi.
Shakhtar'ın altyapısından yetişen Sobol, daha önce M.Donetsk, M.Kharkiv, Zorya'da kiralık oynarken, 6 kez milli olduğu Ukrayna Milli Takım formasıyla Türkiye ve Zorya'yla da F.Bahçe karşısında boy gösterdi. Geçen sezon 27 maçta 1 gol attı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:26
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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