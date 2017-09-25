 MELO'DAN 4. YILDIZ MESAJI! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    MELO'DAN 4. YILDIZ MESAJI!

    MELO'DAN 4. YILDIZ MESAJI!

    Galatasaray'ın eski yıldızı 'dan Bursaspor galibiyeti sonrasın yine ilginç bir paylaşım geldi.

    Brezilyalı, sarı kırmızılı ekibin Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından bir aslanın timsahı avladığı fotoğrafı paylaştı ve 4. yıldız mesajı verdi.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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