MELO'DAN 4. YILDIZ MESAJI!
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan Bursaspor galibiyeti sonrasın yine ilginç bir paylaşım geldi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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SERDAR AZİZ'E BÜYÜK PROTESTO
Toplam 1
Yorum
kadirçeviç Serdar a da sürekli sakatlanıyor diye geçen sene çok yüklendik ama o trip yapıp moralini bozmadı helal olsun gs ye çok yakışan bir oyuncu
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Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!
Toplam 2
Yorum
bjkli kısmen doğru söylemiş ama şuda bir gerçek leipzigde bir porto değil
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ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN AYKUT KOCAMAN HOCAM; GELDİĞİNDEN BERİ OYNATTIĞIN EZBERE DÜZEN VEYA BİLDİĞİNDEN VAZGEÇMEZSEN ŞAMPİYONLUĞU RÜYANDA GÖRÜRSÜN.
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