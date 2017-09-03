Seneye Galatasaray’da

Asamoah, Ocak’ta imza atacak, Haziran’da formayı giyecek

Juventus, Kwadwo Asamoah'ı bırakmadı ve Galatasaray yeni bir yol haritası belirledi. Bu sezon için Chelsea'den Kenedy veya Baba'yı kiralayacak. İkinci aşamada ise Asamoah transfer edilecek. Bu planın arkasında Ganalı futbolcunun verdiği söz yatıyor. Galatasaray'ın kendisine olan ilgisinden çok memnun kalan Asamoah, Cenk Ergün'e "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Ocak ayında imza atarım, Haziran ayında da formamı giyerim" dedi.