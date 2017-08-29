 ''Kalmak istiyordum ama...'' – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    ''Kalmak istiyordum ama...''

    ''Kalmak istiyordum ama...''

    “Marsilya’da kalmak istiyordum ama Galatasaray beni başından sonuna kadar istedi ve İstanbul’u tercih ettim”

    Sergilediği performansın yanı sıra attığı gollerle kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Bafetimbi Gomis, Fransa'da katıldığı TV programında soruları yanıtladı. Kiralık oynadığı Marsilya'dan ayrılış hikayesini anlatan futbolcu, "Marsilya'da satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak forma giyiyordum. Aslında Marsilya'nın beni kadroda tutmasını istedim ama anlaşamadık. Sorun sözleşmenin süresiydi. Ben hatta o dönemde Marsilya'ya dönmek için epey taviz verdim ama Galatasaray başından sonuna kadar beni istedi. Sonrasında G.Saray'a transfer oldum" dedi.

    ÇOK MUTLUYUM
    Golcü futbolcuya, "Bir gün Fenerbahçe veya Beşiktaş forması giyer misiniz?" diye de sorulurken "Benim renklerim sarı-kırmızı. Burada çok mutluyum" yanıtını verdi.

    ATEŞLİ VE SAYGILI
    "Türkiye zorlu bir lig... Ligde Avrupa seviyesinde 4 takım var olduğunu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" diyen Bafe Gomis, Galatasaraylı taraftarları ise, "Türk taraftarları hayatımda gördüğüm en ateşli, en deli ve saygılı taraftarlar. Sizden sadece formanızı terletmenizi bekliyorlar" şeklinde tanımladı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:31
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