''Kalmak istiyordum ama...''
“Marsilya’da kalmak istiyordum ama Galatasaray beni başından sonuna kadar istedi ve İstanbul’u tercih ettim”
ÇOK MUTLUYUM
Golcü futbolcuya, "Bir gün Fenerbahçe veya Beşiktaş forması giyer misiniz?" diye de sorulurken Bafetimbi Gomis "Benim renklerim sarı-kırmızı. Burada çok mutluyum" yanıtını verdi.
ATEŞLİ VE SAYGILI
"Türkiye zorlu bir lig... Ligde Avrupa seviyesinde 4 takım var olduğunu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" diyen Bafe Gomis, Galatasaraylı taraftarları ise, "Türk taraftarları hayatımda gördüğüm en ateşli, en deli ve saygılı taraftarlar. Sizden sadece formanızı terletmenizi bekliyorlar" şeklinde tanımladı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:31
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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