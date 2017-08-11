 Arda’ya izin çıktı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Arda’ya izin çıktı

    Arda’ya izin çıktı

    Başkan Özbek’in önceki gün menajer Ahmet Bulut ile yaptığı görüşme meyvelerini verdi. Barcelona, sarı-kırmızılıların Arda'yla transfer görüşmesi yapma isteğine olumlu yanıt verdi.

    Bu sezon kadrosunu baştan aşağıya yenileyen Galatasaray, eski oyuncusu ve kaptanı Arda Turan'ı da renklerine katma konusunda oldukça istekli görünüyor. Başkan Dursun Özbek'in "'da görmek ve futbolu Galatasaray'da bırakmasını istiyoruz" açıklamasının ardından gelişmeler birbirini kovalar hale geldi. Öncelikle Özbek, menajer Ahmet Bulut ile buluştu.

    KAPTANLIK ARDA'YA
    Arda'nın Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı mesajını alan Cimbom, bekletmeden Dursun Özbek imzalı bir mektubu Barcelona'ya gönderdi. Arda ile görüşme yapabilmek için izin istedi. Dün akşam saatlerinde yapılan bu başvuruya Katalan ekibinden olumlu cevap geldi. Barcelona, Galatasaray'ın Arda ile transfer görüşmesi yapmasına izin verdi.

    Başkan Özbek'in bizzat Barcelona'ya giderek yıldızla görüşeceği ve kendisine Galatasaray'ın kaptanlığını teklif edeceği bildirildi. Ardından da Arda'yı kiralamak isteyen Özbek, İspanyollarla görüşme yapılacak.

    Galatasaray'ın, Arda Turan için yıllık 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

    Barcelona'dan brüt 8 milyon euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Cenk Ergün'e, '66 numarayı kimseye vermeyin' ricasında bulunduğu belirtildi.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:23
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