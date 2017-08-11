Arda’ya izin çıktı
Başkan Özbek’in önceki gün menajer Ahmet Bulut ile yaptığı görüşme meyvelerini verdi. Barcelona, sarı-kırmızılıların Arda'yla transfer görüşmesi yapma isteğine olumlu yanıt verdi.
KAPTANLIK ARDA'YA
Arda'nın Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı mesajını alan Cimbom, bekletmeden Dursun Özbek imzalı bir mektubu Barcelona'ya gönderdi. Arda ile görüşme yapabilmek için izin istedi. Dün akşam saatlerinde yapılan bu başvuruya Katalan ekibinden olumlu cevap geldi. Barcelona, Galatasaray'ın Arda ile transfer görüşmesi yapmasına izin verdi.
Başkan Özbek'in bizzat Barcelona'ya giderek yıldızla görüşeceği ve kendisine Galatasaray'ın kaptanlığını teklif edeceği bildirildi. Ardından da Arda'yı kiralamak isteyen Özbek, İspanyollarla görüşme yapılacak.
Galatasaray'ın, Arda Turan için yıllık 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
Barcelona'dan brüt 8 milyon euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Cenk Ergün'e, '66 numarayı kimseye vermeyin' ricasında bulunduğu belirtildi.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:23
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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