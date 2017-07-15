Mariano, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği Sevilla'da forma giyen Mariano Ferreira Filho, İstanbul'a geldi.
Brezilyalı oyuncunun yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.
Atatürk Havalimanı'nda yönetime protesto
Galatasaray taraftarları, Atatürk Havaalanı'nda yönetime karşı protestolarda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, taraftarları protestolarına devam ediyor. En son Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımdan gönderilmesinden sonra taraftarlar, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tepkilerini göstermişti. Sarı-kırmızılıların Sevilla'dan yeni transferi Mariano'nun İstanbul'a gelişi sırasında Atatürk Havaalanı'na gelen taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:30
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Trabzonspor'dan tatsız prova
Toplam 1
Yorum
Helal olsun Her ne kadar macta maglup da olsak yine de guzel futbol vardi ozellikle kamil ahmetle aytaci begendim bir de ndoye kalsin ama bi forvet sart
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 20
Yorum
gs yahu yaslı aldılar diyorsunuzda galatasaraya genc yaramıyor linnesi aldılar carole aldılar ne oldu hepsi çöp bize tecrübeli adam lazım...
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İşte Sneijder'in son sözleri
Toplam 36
Yorum
Fatih Tudor ve başkan da gider inşallah sneijder. Seni günah kecisi yaptılar yazıklar olsun. Bu adamlar Galatasarayı bitird
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