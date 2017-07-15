 Mariano, İstanbul'a geldi – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , İstanbul'a geldi

    Mariano, İstanbul'a geldi

    'ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği 'da forma giyen Ferreira Filho, İstanbul'a geldi.

    İspanya'nın kentinden kalkan uçakla İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı. Yaklaşık 100 kadar taraftar, 'ya tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

    Brezilyalı oyuncunun yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

    Atatürk Havalimanı'nda yönetime protesto
    taraftarları, Atatürk Havaalanı'nda yönetime karşı protestolarda bulundu.

    Sarı-kırmızılılar, taraftarları protestolarına devam ediyor. En son Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımdan gönderilmesinden sonra taraftarlar, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tepkilerini göstermişti. Sarı-kırmızılıların Sevilla'dan yeni transferi Mariano'nun İstanbul'a gelişi sırasında Atatürk Havaalanı'na gelen taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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