 Başkan'la görüştü – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Başkan'la görüştü

    Başkan'la görüştü

    ’nin menajeri, İstanbul’da; başkan Özbek’le masaya oturdu

    Sofiane 'nin Galatasaraylı olması için geri sayım sürüyor. Son olarak Cezayirli kanat oyuncusunun menajeri Habib Antar'ın, İstanbul'a geldiği ve Başkan Dursun Özbek'le görüştüğü öğrenildi. Görüşmeyi ayarlayanın ise Türk menajer Hıdır Özen olduğu bildirildi. Özen aynı zamanda Antar'ı geçen sezon İstanbul'a getiren ve başkan Aziz Yıldırım'la görüştüren kişi...

    Menajer Antar'ın için önerilen yıllık 2.5 milyon euro'yu kabul ettiği ancak West Ham'ın oyuncuya ödemesi gereken 3 milyon euro'luk imza parası konusundaki sorun sürüyor. 27 yaşındaki yıldızın menajerinin, imza parasını da Galatasaray'dan talep ettiği bildirildi. 4.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul eden Cimbom, West Ham ile sorunu çözmenin yollarını arıyor.

    Son iki sezonda kadro dışı kaldı
    Feghouli'nin transferinin bitmesi artık an meselesi ama Cezayirli oyuncunun, imza parası istemesi ve Valencia ve West Ham'da iki kez kadro dışı bırakılması korkutuyor. 2013 yılında Zidane ile kıyaslanırken Manchester United'a gitmeyip Valencia'da kalmayı tercih eden Cezayirli, 2015-16 sezonunda disiplinsizliği yüzünden kadro dışı bırakıldı. Geçen sezon ise yine aynı sebepten Bilic tarafından rezerv takıma gönderildi.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:57
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