Başkan'la görüştü
Feghouli’nin menajeri, İstanbul’da; başkan Özbek’le masaya oturdu
Menajer Antar'ın Feghouli için önerilen yıllık 2.5 milyon euro'yu kabul ettiği ancak West Ham'ın oyuncuya ödemesi gereken 3 milyon euro'luk imza parası konusundaki sorun sürüyor. 27 yaşındaki yıldızın menajerinin, imza parasını da Galatasaray'dan talep ettiği bildirildi. 4.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul eden Cimbom, West Ham ile sorunu çözmenin yollarını arıyor.
Son iki sezonda kadro dışı kaldı
Feghouli'nin transferinin bitmesi artık an meselesi ama Cezayirli oyuncunun, imza parası istemesi ve Valencia ve West Ham'da iki kez kadro dışı bırakılması korkutuyor. 2013 yılında Zidane ile kıyaslanırken Manchester United'a gitmeyip Valencia'da kalmayı tercih eden Cezayirli, 2015-16 sezonunda disiplinsizliği yüzünden kadro dışı bırakıldı. Geçen sezon ise yine aynı sebepten Bilic tarafından rezerv takıma gönderildi.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:57
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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