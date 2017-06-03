Sinan’ın yerine Tunay Torun
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un önce istemediği ancak attığı gollerden sonra "Kalsın" dediği Sinan Gümüş ayrılmayı düşünüyor.
BONSERVİSİ ELİNDE
Sarı-kırmızılılar, Sinan Gümüş'ün yerine kadrosuna katacağı ismi belirlemiş durumda. Cimbom, Kasımpaşa ile kontratı sona eren Tunay Torun'a kanca attı. Tecrübeli futbolcu da kariyerinin bu döneminde Dört Büyükler'den birine transfer olmayı hedefliyor. Aslan'dan gelen teklife sıcak bakıyor. Tunay bu sezon Kasımpaşa formasıyla 24 maça çıktı. 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:08
-
Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
-
Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
-
Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
Sinan’ın yerine Tunay Torun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.