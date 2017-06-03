 Sinan’ın yerine Tunay Torun – Fotomaç – 03 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sinan’ın yerine

    Sinan’ın yerine Tunay Torun

    Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un önce istemediği ancak attığı gollerden sonra "Kalsın" dediği ayrılmayı düşünüyor.

    2 yıl daha sözleşmesi olan 23 yaşındaki oyuncuya Benfica talip. Portekiz ekibi 5 milyon euro'luk bir bonservis bedelini de Cimbom'un önüne koymuş durumda. Sinan da düzenli oynayacağı bir kulübe gitmeyi hedefliyor.

    BONSERVİSİ ELİNDE
    Sarı-kırmızılılar, 'ün yerine kadrosuna katacağı ismi belirlemiş durumda. Cimbom, Kasımpaşa ile kontratı sona eren 'a kanca attı. Tecrübeli futbolcu da kariyerinin bu döneminde Dört Büyükler'den birine transfer olmayı hedefliyor. Aslan'dan gelen teklife sıcak bakıyor. Tunay bu sezon Kasımpaşa formasıyla 24 maça çıktı. 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sinan’ın yerine Tunay Torun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.