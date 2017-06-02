 Nakamba müjdesi – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Nakamba müjdesi

    Nakamba müjdesi

    Hayal kırıklığı yaşatan Nigel de Jong'un yerine Marvelous Nakamba'yı düşünen Galatasaray'a iyi haber geldi.

    Alman basını, Zimbabveli ön libero için sarı-kırmızılı takıma rakip olarak sadece Everton ve Wolfsburg'un kaldığını yazdı. Vitesse'de bu sezon 36 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 23 yaşındaki Nakamba, pres gücü ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:52
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