Nakamba müjdesi

Hayal kırıklığı yaşatan Nigel de Jong'un yerine Marvelous Nakamba'yı düşünen Galatasaray'a iyi haber geldi.

Alman basını, Zimbabveli ön libero için sarı-kırmızılı takıma rakip olarak sadece Everton ve Wolfsburg'un kaldığını yazdı. Vitesse'de bu sezon 36 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 23 yaşındaki Nakamba, pres gücü ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor