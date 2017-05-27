Tanrıyar’a son görev
Galatasaray'ın 103 yaşında vefat eden eski başkanlarından Ali Tanrıyar, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
ANISINA İFTAR
Akşam ise Point Hotel Barbaros'ta Ali Tanrıyar anısına iftar yemeği verilecek. İftara, Tanrıyar'ın ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasından isimler katılacak.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:32
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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