 Tanrıyar’a son görev – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Tanrıyar’a son görev

    Tanrıyar’a son görev

    'ın 103 yaşında vefat eden eski başkanlarından , bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

    Efsane başkan için saat 14.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da anma töreni düzenlenecek. Tanrıyar'ın naaşı ise ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

    ANISINA İFTAR
    Akşam ise Point Hotel Barbaros'ta Ali Tanrıyar anısına iftar yemeği verilecek. İftara, Tanrıyar'ın ailesi, yakınları ve camiasından isimler katılacak.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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