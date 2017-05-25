İnşallah şampiyonuz
Yeni formaları çok beğendiğini ifade eden Hırvat çalıştırıcı, “Armamız herkesin üstünde. Bizim de armamızı onurlandırmamız lazım” dedi.
Forma tanıtım toplantısında soruları yanıtlayan Hırvat hoca, eski takım arkadaşlarından Conte'nin Chelsea, Zidane'ın ise Real Madrid ile şampiyon olduğu hatırlatılarak yöneltilen, "Siz de gelecek sezon Galatasaray'ı şampiyon yapabilecek misiniz?" sorusuna, Türkçe "İnşallah, inşallah" ifadesini kullandı.
Yeni formanın çok güzel olduğunu söyleyen Tudor, "En önemli şey armamız. Armamız herkesin üstünde. Bizim de göstereceğimiz performansla armayı onurlandırmamız lazım. Bizim bu mükemmel tarihi taçlandırmamız lazım. Daha önce yapılanlar ortada. Futbolda kötü zamanlar oluyor. Bizim gibi üst düzey camialar kısa zamanda bunu atlatabiliyor" şeklinde konuştu.
GOMİS GELDİ BİLE
Tudor, Bafetimbi Gomis'in adının geçmesi üzerine, "Gomis geldi bile" derken, ısrarlı sorular üzerine, "Siz benden iyi biliyorsunuz. Gazetelerde her gün yeni isimler yazılıyor" cevabını verdi.
HAYIR DEME ŞANSIM VAR
Igor Tudor, transfer süreciyle ilgili olarak, "Transfer çalışmasını yönetimimizle yapıyoruz. İstemediğimiz bir oyuncu varsa onu da durdurabilme ve 'Hayır' deme gücüne sahibim. Olması gereken de bu" diye konuştu.
Savaş ÇORLU
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:48
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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