 İnşallah şampiyonuz – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    İnşallah şampiyonuz

    İnşallah şampiyonuz

    Yeni formaları çok beğendiğini ifade eden Hırvat çalıştırıcı, “Armamız herkesin üstünde. Bizim de armamızı onurlandırmamız lazım” dedi.

    Teknik Direktörü Igor Tudor, son iki sezonu kötü geçiren sarı-kırmızılı takımı, gelecek sezon şampiyon yapacağına emin olduğunu söyledi.

    Forma tanıtım toplantısında soruları yanıtlayan Hırvat hoca, eski takım arkadaşlarından Conte'nin Chelsea, Zidane'ın ise Real Madrid ile şampiyon olduğu hatırlatılarak yöneltilen, "Siz de gelecek sezon Galatasaray'ı şampiyon yapabilecek misiniz?" sorusuna, Türkçe "İnşallah, inşallah" ifadesini kullandı.

    Yeni formanın çok güzel olduğunu söyleyen Tudor, "En önemli şey armamız. Armamız herkesin üstünde. Bizim de göstereceğimiz performansla armayı onurlandırmamız lazım. Bizim bu mükemmel tarihi taçlandırmamız lazım. Daha önce yapılanlar ortada. Futbolda kötü zamanlar oluyor. Bizim gibi üst düzey camialar kısa zamanda bunu atlatabiliyor" şeklinde konuştu.

    GOMİS GELDİ BİLE
    Tudor, Bafetimbi Gomis'in adının geçmesi üzerine, "Gomis geldi bile" derken, ısrarlı sorular üzerine, "Siz benden iyi biliyorsunuz. Gazetelerde her gün yeni isimler yazılıyor" cevabını verdi.

    HAYIR DEME ŞANSIM VAR
    , transfer süreciyle ilgili olarak, "Transfer çalışmasını yönetimimizle yapıyoruz. İstemediğimiz bir oyuncu varsa onu da durdurabilme ve 'Hayır' deme gücüne sahibim. Olması gereken de bu" diye konuştu.


    Savaş ÇORLU
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:48
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