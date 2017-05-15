De Jong ile 4 dakika
Tudor'un gelişinin ardından gözden düşen Nigel de Jong, Gaziantep maçının son dakikalarında forma şansı buldu. Oynadığı son 2 maçta 37 dakika sahada kalabilen Hollandalı futbolcu, Gaziantep karşısında Sneijder'in yerine oyuna dahil oldu ve 4 dakika sahada kaldı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
De Jong ile 4 dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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