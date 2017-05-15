De Jong ile 4 dakika

Tudor'un gelişinin ardından gözden düşen Nigel de Jong, Gaziantep maçının son dakikalarında forma şansı buldu. Oynadığı son 2 maçta 37 dakika sahada kalabilen Hollandalı futbolcu, Gaziantep karşısında Sneijder'in yerine oyuna dahil oldu ve 4 dakika sahada kaldı.