 De Jong ile 4 dakika – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    De Jong ile 4 dakika

    De Jong ile 4 dakika
    Tudor'un gelişinin ardından gözden düşen Nigel de Jong, Gaziantep maçının son dakikalarında forma şansı buldu. Oynadığı son 2 maçta 37 dakika sahada kalabilen Hollandalı futbolcu, Gaziantep karşısında Sneijder'in yerine oyuna dahil oldu ve 4 dakika sahada kaldı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    De Jong ile 4 dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.