Portekiz liderliğe yükseldi
Konfederasyon Kupası A Grubu'nun ikinci maçında Portekiz, Rusya'yı tek golle geçip ev sahibine ilk mağlubiyetini tattırdı.
Portekiz, Konfederasyon Kupası A Grubu'nun ikinci maçında kupanın ev sahibi Rusya'yı tek golle geçip turnuvadaki ilk zaferini yaşadı: 0-1
Böylece iki maç sonunda Portekiz 4 puanla grup lideri oldu. Rusya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.
Maçın skorunu Ronaldo'nun 8. dakikada attığı tek gol belirledi.
Karşılaşma boyunca Portekiz'in sert savunması karşısında etkisiz kalan ev sahibi golü erken yemesine rağmen skoru ya da oyunu değiştirecek gücü gösteremedi.
İkinci yarının başında konuk ekip Ronaldo'yla farkı artırma, ev sahibi Smolov'la skoru dengeleme şanslarını yakalamasına rağmen golcü isimler hedefi vuramadı.
Mücadelenin kalan süresinde Portekiz toplu ve topsuz oyuna hakim olarak skoru korudu ve 3 puanı aldı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:02
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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