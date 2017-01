İşte taraftar!

Türkiye’de sporun gelişimini, farklı spor dallarına ve organizasyonlara duyulan ilgiyi inceleyen Sportnes Group 15. Yılı’nda müthiş bir araştırma yaptı. Nielsen ile ortak gerçekleştirilen araştırmada, toplam 12 farklı ilde, 14 ila 65 yaş arasındaki 1.500 kişi ile yüz yüze yapılan araştırma ilgi çekiciydi. Uzun süren görüşmeler neticesinde ortaya çıkan "Türkiye'de Spora Duyulan İlgi ve Sporun Değerleri" konulu araştırmadan şu sonuçlar çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların futboldaki sonuçları sadece takımların takip oranını düşürmüyor, taraftarlarının diğer sporları takip oranlarını da etkiliyor.



Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyatlara katılım düzeyimiz yüksek olmasına rağmen başarılı sonuçlara uzak bir görüntü sergilemiş olması araştırmanın sonuçlarını da etkilemiş.



2016 yaz ayları ülkemiz açısından olağanüstü pek çok durum doğurmasına rağmen insanların spora olan ilgi ve merakında azalma yaratmadığı gözlemlenmiş...



SPORA İLGİ DÜZEYİ

Spora ilgi düzeyinde yıllar içinde yapılan araştırmalardan çok farklı bir görüntü ortaya çıkmıyor. 2005-2010 arası yaşanan büyük yükselişin yavaşladığı gözlemleniyor.



İLGİ DÜZEYİ: CİNSİYET

Kadınlarda "çok az ilgiliyim" oranları 2010'lu yıllara kadar yüzde 50'yi geçiyordu. Özellikle sağlık veya kilo vermek için yapılan sporlara ilginin artmasıyla birlikte kadınların ilgisinde ciddi artışlar gözleniyor.



Erkeklerde ise "çok ilgili" düzeyinde düşüşler gözleniyor. Uluslararası başarıların azalması, global spor organizasyonlarına ev sahipliklerindeki düşüş, kulüp taraftarlıklarında yaşanan değişimler erkek nüfusun fanatiklik oranında düşüşe yol açıyor. Daha önceki araştırmalar yüzde 40'ı aşan oranlarda "çok ilgiliyim" rakamlarını veriyordu.



İLGİ DÜZEYİ: YAŞ GRUPLARI

45 yaşa kadar hiçbir yaş grubunda ilgiliyim ve çok ilgiliyim diyen sıkı spor takipçileri % 60'ın altına düşmüyor.

Sporla en çok ilgilenen yaş grubu: 25-34 yaş. %40.9'u ilgili, %25.4 çok ilgili.

Spora en ilgisiz yaş grubu: Yaşlı nüfus 55-65 yaş arası % 22.4 spor ile ilgilenmiyor.



İLGİ DÜZEYİ: TAKIMLAR

Beşiktaş'ın en yüksek desteğe ulaştığı yaş grubu 35-44: %22,5

Spora en çok ilgi duyan ikinci taraftar grubu: %22.7 Çok İlgiliyim %39.8 İlgiliyim

Futbol haberlerini, maçları en sıkı takip eden taraftar grubu: %78,3 Beşiktaşlı taraftarların Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıyla kıta futboluna olan iştahı artmış durumda...

Yüzde 23.3'ü Avrupa Liglerini takip ediyor. Yüzde 21.5'u Beşiktaş'ın maçı olmasa da Avrupa'daki maçları izliyor. Bu rakipler arasında en yüksek oran.

Beşiktaşlıların %21,5'i statta, %90,1'i TV'den geçtiğimiz yıl içinde takımlarını takip etmiş.

Fenerbahçe'nin en yüksek desteğe ulaştığı yaş grubu 18-24: % 32.7

Spora ilgi duyan taraftar grupları arasında üçüncü sıraya düştüler: % 17.2 Çok İlgiliyim % 38.9 İlgiliyim

Fenerbahçelilerin futbola olan ilgisi düşmüş durumda. En kötü takip oranına sahip: % 75,1

Fenerbahçelilerin % 17'si statta % 88.2'si TV'den geçtiğimiz yıl içinde takımlarını takip etmiş.

Galatasaray'ın en yüksek desteğe ulaştığı yaş grubu 25-34 yaş: %42,2

Galatasaray taraftarı diğer takımlarla karşılaştırıldığında spora olan ilgisini yitirmiş durumda: %15.7 Çok İlgiliyim %36.1 İlgiliyim

Galatasaray, futbolu takip oranında da üçüncü sırada: %75.1

Galatasaray taraftarı 4 büyükler arasında en düşük stat ve takip oranına düşmüş durumda: %16.8'i statta %85.9'u TV'den takip ettiğini belirtiyor.

Trabzonspor'un en yüksek desteğe ulaştığı yaş grubu 55-65: % 10,5

Spora en çok ilgi duyan taraftar grubu: % 27,6 Çok İlgiliyim % 34,5 İlgiliyim

Trabzonsporlular, futbolu takip oranında az farkla Beşiktaş'ın arkasına düşüyor: %78.2

Spor Toto Süper Ligi en sıkı takip eden taraftar %75.9'la Trabzonspor.



SPORA İLGİ DÜZEYİ:SES GRUPLARI SPOR DALLARINA DUYULAN İLGİ VE FUTBOL

Türkiye'de erkeklerin %86.1'i futbol ile ilgileniyor. Kadınlarda ise bu oran %49.2

Bu oran A grubunda %64'e kadar düşüyor, C2'de %77.2'ye çıkıyor

Futbol ile en çok ilgilenen kitle orta gelir grubu C1 ve C2.



ÖNEMLİ ORGANİZASYONLAR

Dünya'nın en büyük spor organizasyonu Olimpiyatlar halkın %10'u tarafından başından sonuna kadar izleniyor.

Türkiye'de düzenli olarak takip edilen en önemli organizasyon Spor Toto Süper Ligi. Halkın % 63.4'ü bu organizasyonu sürekli takip ettiğini söylüyor.

Avrupa'da futbol liglerini sürekli takip edenlerin oranı % 18.5. Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi takip edenlerin oranı %18.3.

Halk, Futbol 'un iki büyük ülkeler arası organizasyonu olan Dünya Kupası'nı yüzde % 11.3 ve Avrupa Futbol Şampiyonasını yüzde 14.7 gibi bir oranla baştan sona takip ediyor.



STADYUM İZLEYİCİLİĞİ

Senede birden fazla maça gidenlerin oranı %20

Maçları en sık şekilde stadyum takip eden yaş grubu 18-24: %11.4.

Maçlara her hafta gidenlerin arasında A gelir grubu %12,8'le başı çekiyor. En yüksek gelir grubunun en düşük gelir grubu olan DE %10 la takip ediyor. Her hafta maça giden grupların arasında en az alışkanlığa B SES grubu %5,8 ile sahip. DE gelir grubunun yüzde %37,5'ü maddi imkânsızlıklardan dolayı hiç maça gidemiyor.



SPOR VE SOSYALLİK

Türkiye'nin % 56,3'ü spor konusunda yüz yüze konuşmayı seviyor.

% 20,2'si sosyal medyadan her gün spor içeriği paylaşıyor.

% 19.2'si telefonla konuşurken lafı spora da getiriyor.

% 8'i akıllı telefon uygulamalarını etkin bir şekilde kullanıyor.



SPOR VE YAYIN MECRALARI

Sporseverlerin % 88.4'ü izlediği ya da yaptığı spor ile ilgili Facebook post'u atıyor, %32.2'si instagramda fotoğraf paylaşıyor, %30.5'i tweet atıyor ve %28.5'ide youtube'a video yüklüyor.

Türkiye'nin %91.1'i sporu televizyondan takip ediyor.

%21.4 spor olaylarını gazetelerden okuyor.

%23.2 düzenli haber ve bilgi almak için facebook ve twitter kullanıyor. Gazete ya da televizyonu tercih etmiyor.



İZLEME ALIŞKANLIKLARI

Türkiye'nin %38,6'sı her gün bir maç ve spor programını televizyondan izliyor. %34.2'si de her hafta mutlaka bir maç izliyor.

Türkiye'de sporu TV'den takip edenlerin %87,4'ü kendi evinin konforunda maç izlemeyi tercih ediyor.

% 33.1'i ise evi tercih etmiyor ve arkadaşları ile beraber maç izliyor.

% 10.5 dışarda yemek yiyerek maç izlemenin keyifli olduğunu ifade ediyor.

