Fenerbahçe kayıpla başladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2017-2018 sezonu ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe karşısında teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, henüz 5. dakikada Alper Potuk'la öne geçmesine rağmen 8. dakikada Andre Castro'nun golüne engel olamadı.

İkinci yarıda Oscar Scarione'nin golüyle 2-1 geriye düşen Fenerbahçe, 64. dakikada Martin Skrtel'le beraberliği yakaladı. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

- Dış sahada yine kötü başladı

2009-2010 sezonunun ardından lig açılışlarında çıktığı 4 deplasman maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, müsabakaların 2'sini kaybederken, ikisinde de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 60 sezonda ilk hafta maçlarında 38 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

Dış sahada 21 sezon açılış maçı oynayan Fenerbahçe, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, tekrar sarı-lacivertli ekibe dönen teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk lig maçında 1 puan elde etti.

- Göztepe iç sahada yine yenilmedi

Göztepe, 26. kez mücadele ettiği Süper Lig'de 21. kez ilk hafta maçlarında mağlup olmadı.

Açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, iç sahada 16 ilk hafta müsabakasında yenilmedi. Bu müsabakalarda 10 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 6 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

- Fenerbahçe'nin golleri Alper ve Skrtel'den

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk golünü Alper Potuk attı. Geçen sezon ligi tek golle tamamlayan Alper, 28 Ağustos 2016'da 3-3 biten Kayserispor maçında 90+3. dakikada takımına 1 puan kazandıran gole imza atmıştı. Alper Potuk, Fenerbahçe formasıyla ligdeki 10. gol sevincini yaşadı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 2 golü bulunan Skrtel, Göztepe karşısında takımının beraberlik golünü buldu. Geçen yıl Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan Skrtel, Fenerbahçe formasıyla ligdeki 3. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de oyunun son bölümünde forma şansı bulan 20 yaşındaki Muhammed Samed Karakoç ile Ahmethan Köse ilk Süper Lig maçlarına çıktı. Göztepe'nin cezası nedeniyle seyircilerinin takip edemediği müsabakayı 323 Fenerbahçeli taraftar izledi.

- Göztepe'de sezonun ilk golü Castro'dan

Göztepe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Castro, 14 sezon sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ilk golünün sahibi oldu. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 7 golü bulunan Portekizli oyuncu, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe karşısında ilk kez gol attı.

Türkiye kariyerinde daha önce Kasımpaşa'da forma giyen ve sezon başında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Göztepe'ye transfer olan Scarione, Fenerbahçe'ye karşı takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Süper Lig'de daha önce 40 golü bulunan Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı da 1 golü vardı.

MAÇTAN NOTLAR

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, en son 2002-2003 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e Fenerbahçe maçıyla döndü. Göztepe'nin cezası nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların izleyemediği müsabakaya karşılaşmanın hakemleri ve iki takımın futbolcuları birlikte "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmadan önce Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Göztepe'de sahaya kaptan olarak çıkan Sabri Sarıoğlu ile Fenerbahçe Takım Kaptanı Volkan Demirel, seremoniden ve para atışından sonra tokalaşmadı.





- Fenerbahçe'de 3 yeni oyuncu

Transfer döneminde Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mouricio Isla, Roberto Soldado ve son olarak Giuliano Victor De Paula'yı dahil eden Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşmasında bu isimlerden 3'ü ilk 11'de şans buldu. Dirar, Isla ve Valbuena ilk 11'de başlarken, Kameni ise yedek soyundu.

Bu sezon tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımla son lig maçına 18 Mayıs 2013'teki Kardemir Karabükspor deplasmanında çıkmıştı.





- Seyircisiz maç

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, Süper Lig'deki ilk maçına taraftarından yoksun çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepeli futbolcuları kamp yaptığı otelden stada kadar konvoyla uğurladı.

Yaklaşık 300 Fenerbahçe taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.





- 14 yıl sonra Süper Lig

Süper Lig'de en son 2002-2003'te yer aldıktan sonra amatör kümeye gerileyen Göztepe, 14 yıl sonra Fenerbahçe maçıyla tekrar Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'deki son maçında Fenerbahçe ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin, 5 bin 187 gün sonra ilk rakibi Fenerbahçe oldu.

En son 2010-2011 sezonunda Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir futbolunun Süper Lig hasreti de sona erdi.





- Göztepe'de büyük değişim

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin geçen sezonki kadrosundan sadece Leo Scwechlen ve Adis Jahovic ilk 11'de oynadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 8 yeni yabancısının yanı sıra Sabri Sarıoğlu da ilk 11'de şans buldu.





- Tamer Tuna tekrar teknik direktör

Teknik direktörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda TFF 3. Lig temsilcisi Dardanelspor'da başladıktan sonra 2012-2013 sezonunda takımı 2. Lig'e taşıyan Tamer Tuna, 2013-2014'te 9 hafta takımın başında kaldı.

Görevinden ayrıldıktan sonra Gaziantepspor ile Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılıklarını yapan 41 yaşındaki Tamer Tuna, bin 389 gün sonra tekrar teknik direktör olarak Göztepe'nin başında sahaya çıktı.