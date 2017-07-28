A’dan Z’ye takım oyunu oynadık
Tecrübeli çalıştırıcı, “En önemli şey yükü beraber taşıyan bir takım olmamızdı. A’dan Z’ye bütün oyuncular görevlerini yapmak için çaba gösterdi. Takım oyunu oynadık” dedi.
TARAFTARIMIZ HARİKAYDI
Sarı-lacivertli teknik adam, taraftarlara da methiyeler dizerek destekleri için teşekkür edip şunları söyledi: "Tebrik ediyorum, harika bir taraftar vardı. Son düdüğe kadar, bırakmadan, hakemi baskı altına almak için her şeyi yaptılar. Kendimizi evimizde gibi hissettik. bu desteği sezon boyunca görmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum."
BURAYI BOŞ BIRAKTINIZ!
Fenerbahçe'nin beraberlik golünden sonra bütün takım sevince koştu. Bu esnada Fenerbahçe yarı sahası boş kaldı. Aykut Kocaman da bunu görünce çılgına döndü ve sinirlenerek, "Neden burayı boş bırakıyorsunuz" serzenişinde bulundu. Takımı geri dönünce de Roman'ı yanına çağırarak uyardı.
KOCAMAN 1531 GÜN SONRA
Kocaman, Fenerbahçe'nin başında tam bin 531 gün sonra resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın başında son resmi maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Karabükspor karşısında çıkan usta hoca, bin 531 gün aradan sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde oturdu. Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa maçında Kanarya'nın başında yer aldı. Kocaman'la Fenerbahçe, Sturm Graz'dan önce son Avrupa sınavını, 2 Mayıs 2013'te Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz'de Benfica karşısında vermişti.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:36
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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