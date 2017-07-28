 A’dan Z’ye takım oyunu oynadık – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    A’dan Z’ye takım oyunu oynadık

    A’dan Z’ye takım oyunu oynadık

    Tecrübeli çalıştırıcı, “En önemli şey yükü beraber taşıyan bir takım olmamızdı. A’dan Z’ye bütün oyuncular görevlerini yapmak için çaba gösterdi. Takım oyunu oynadık” dedi.

    'nin teknik patronu Aykut Kocaman, ilk 10-15 dakikalık bölüm dışında sahada gösterdikleri performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "O sürenin dışında, derli toplu, iyi, neler yapabileceğimizi gösteren bir görüntü vardı" diye konuştu. Deplasmanda geriye düşülmesine rağmen kazanılmasını "En önemli şey yükü beraber taşıyan bir takımdı. A'dan Z'ye hepsi, görevlerini yapmak için çaba gösterdi. Takım oyunu oynadık" şeklinde yorumlayan Kocaman, oyuncularına da ayrı paragraf açtı ve "Alper başarılıydı, Josef inanılmazdı, Hasan o tarafı korumaya çalıştı. Hepsi istekli, doğruları yapma yolunda hevesliydi" dedi.

    TARAFTARIMIZ HARİKAYDI
    Sarı-lacivertli teknik adam, taraftarlara da methiyeler dizerek destekleri için teşekkür edip şunları söyledi: "Tebrik ediyorum, harika bir taraftar vardı. Son düdüğe kadar, bırakmadan, hakemi baskı altına almak için her şeyi yaptılar. Kendimizi evimizde gibi hissettik. bu desteği sezon boyunca görmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum."

    BURAYI BOŞ BIRAKTINIZ!
    Fenerbahçe'nin beraberlik golünden sonra bütün takım sevince koştu. Bu esnada Fenerbahçe yarı sahası boş kaldı. da bunu görünce çılgına döndü ve sinirlenerek, "Neden burayı boş bırakıyorsunuz" serzenişinde bulundu. Takımı geri dönünce de Roman'ı yanına çağırarak uyardı.

    KOCAMAN 1531 GÜN SONRA
    Kocaman, Fenerbahçe'nin başında tam bin 531 gün sonra resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın başında son resmi maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Karabükspor karşısında çıkan usta hoca, bin 531 gün aradan sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde oturdu. Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa maçında Kanarya'nın başında yer aldı. Kocaman'la Fenerbahçe, Sturm Graz'dan önce son Avrupa sınavını, 2 Mayıs 2013'te Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz'de Benfica karşısında vermişti.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:36
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