 Fenerbahçe'nin İsviçre kampı sürüyor – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'nin İsviçre kampı sürüyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin İsviçre kampı sürüyor

    Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de kamp yapan , hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Olympique Marsilya ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

    Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao'nun ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

    Kamp çalışmalarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek sarı-lacivertli takım, TSİ 21.00'de ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nin İsviçre kampı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.