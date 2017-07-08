 Remy operasyonu – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Remy operasyonu

    Remy operasyonu
    Sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu golcülerden biri de Beşiktaş'a da adı yazılan Chelsea'li . Yönetici Önder Fırat'ın, Fransız yıldız için Chelsea'li yöneticilerle görüşme yapmak üzere dün Londra'ya uçtuğu iddia edildi. 31 kez Fransa Milli takımı forması giyip 7 gol atan 30 yaşındaki Remy, geçen sezonu Crystal Palace'ta kiralık geçirmiş, sadece 8 maçta oynayıp hiç gol atamamıştı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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