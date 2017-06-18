 Feyenoord’un RvP aşkı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    ’un RvP aşkı

    Feyenoord’un RvP aşkı
    'un ilgisi bitmiyor. Hollanda ekibi, 34 yaşındaki golcü için ısrarlarını sürdürüyor. Hollanda basınında, teknik direktör van Bronckhorst'un takımda çok istediği RvP için kulüp yönetimine baskı yaptığı yazıldı. Kuyt da 2 sezondur Feyenoord'da forma giyiyor.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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