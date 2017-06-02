Batshuayi’den yeşil ışık

Santrfor arayışlarına hız veren F.Bahçe'de aday isimlerden Michy Batshuayi'den müjde var.

Chelsea'nin 39 milyon Euro'ya Marsilya'dan aldığı 23 yaşındaki Belçikalı golcü beklentileri karşılayamamıştı. 29 maçta 11 gol atabilen Batshuayi geleceği hakkında, "Yönetim ve teknik direktör karar verecek. Chelsea nereye isterse o takıma gideceğim" diye transfere hazır olduğu mesajını verdi.