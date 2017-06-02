 Batshuayi’den yeşil ışık – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Batshuayi’den yeşil ışık

    Batshuayi’den yeşil ışık

    Santrfor arayışlarına hız veren F.Bahçe'de aday isimlerden 'den müjde var.

    Chelsea'nin 39 milyon Euro'ya Marsilya'dan aldığı 23 yaşındaki Belçikalı golcü beklentileri karşılayamamıştı. 29 maçta 11 gol atabilen Batshuayi geleceği hakkında, "Yönetim ve teknik direktör karar verecek. Chelsea nereye isterse o takıma gideceğim" diye transfere hazır olduğu mesajını verdi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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