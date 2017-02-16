Fenerbahçe özel uçakla gittiği Krasnodar'da konsolosluk yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Taraftarlar, başta kaptan Volkan Demirel ile olmak üzere oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik direktör Advocaat da bir taraftarın uzattığı futbol topunu imzaladı. Kafile daha sonra kalacağı otele gitti.