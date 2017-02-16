Çiçeklerle karşılandı
Fenerbahçe özel uçakla gittiği Krasnodar'da konsolosluk yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Taraftarlar, başta kaptan Volkan Demirel ile olmak üzere oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik direktör Advocaat da bir taraftarın uzattığı futbol topunu imzaladı. Kafile daha sonra kalacağı otele gitti.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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