 Çiçeklerle karşılandı – Fotomaç – 16 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çiçeklerle karşılandı

    Çiçeklerle karşılandı
    Fenerbahçe özel uçakla gittiği Krasnodar'da konsolosluk yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Taraftarlar, başta kaptan Volkan Demirel ile olmak üzere oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik direktör Advocaat da bir taraftarın uzattığı futbol topunu imzaladı. Kafile daha sonra kalacağı otele gitti.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çiçeklerle karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.