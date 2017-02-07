 'Ayıp değil mi Oğuzhan' – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    'Ayıp değil mi Oğuzhan'

    'Ayıp değil mi Oğuzhan'

    ’ın derbide tartışmaların içinde olan Beşiktaş kaptanı Oğuzhan’ı “Ne yapıyorsun?” diye uyardığı, ‘sus’ işareti ile yanıt alınca tepki gösterdiği ortaya çıktı

    Olaylı derbide Van Persie ve Alper Potuk'la sık sık karşıya gelerek tartışmalı diyaloglara giren Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'u, Dick Advocaat sakinleştirilmeye çalıştı. Sarı-lacivertli hocanın, Hollanda'dan tanıdığı oyuncunun yanına giderek, "Böyle olmuyor ama... Sen ne yapıyorsun?" dediği, yıldız futbolcunun ise "Sus" işareti ile karşılık vermesi üzerine, "İyi futbolcusun ama ayıp ediyorsun" diye tepki gösterdiği belirtildi.

    ALPER: YARIN YÜZÜME NASIL BAKACAKSIN
    Alper Potuk da kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Oğuzhan'a tepki göstermiş. F.Bahçeli futbolcunun devre arasında Beşiktaş kaptanına, "Seninle iyi arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Yarın benim yüzüme nasıl bakacaksın" serzenişinde bulunduğu kaydedildi.

    'KİM YAŞLIYMIŞ GÖRDÜN MÜ!'
    , golü atınca 'un önünde kaymış, bunu yaparken de anlamlı bir şekilde rakibinin gözlerinin içine bakmıştı. RvP bunu niye yaptığını şöyle açıkladı: "Oğuzhan maç boyunca bana küfür etti durdu. Frikiği kaçırınca da 'Yaşlandın artık, bırak' diyerek alay etti. O hareketle ona kimin yaşlandığını göstermek istedim."

    Emre BOL
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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