'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Advocaat’ın derbide tartışmaların içinde olan Beşiktaş kaptanı Oğuzhan’ı “Ne yapıyorsun?” diye uyardığı, ‘sus’ işareti ile yanıt alınca tepki gösterdiği ortaya çıktı
ALPER: YARIN YÜZÜME NASIL BAKACAKSIN
Alper Potuk da kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Oğuzhan'a tepki göstermiş. F.Bahçeli futbolcunun devre arasında Beşiktaş kaptanına, "Seninle iyi arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Yarın benim yüzüme nasıl bakacaksın" serzenişinde bulunduğu kaydedildi.
'KİM YAŞLIYMIŞ GÖRDÜN MÜ!'
Van Persie, golü atınca Oğuzhan Özyakup'un önünde kaymış, bunu yaparken de anlamlı bir şekilde rakibinin gözlerinin içine bakmıştı. RvP bunu niye yaptığını şöyle açıkladı: "Oğuzhan maç boyunca bana küfür etti durdu. Frikiği kaçırınca da 'Yaşlandın artık, bırak' diyerek alay etti. O hareketle ona kimin yaşlandığını göstermek istedim."
Emre BOL
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
'Ayıp değil mi Oğuzhan' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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