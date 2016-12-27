 Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    , Spartak Moskova'ya kiralandı

    Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nijeryalı golcü Emmanuel , Rusya'nın Spartak Moskova takımına sezon sonuna kadar kiralandı.

    Fenerbahçe'de son zamanlarda istenen performansı sahaya yansıtamayan ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle Dick Advocaat'ın kadro dışı bıraktığı Emmanuel eski takımı Spartak Moskova'ya kiralandı.

    Rus ekibinin yöneticileriyle yapılan görüşme sonrası Nijeryalı oyuncunun 6 aylığına Spartak'a kiralanması için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

    10 milyon €'ya satılmış 13 milyon €'ya geri alınmıştı

    Fenerbahçe'ye 2011 yılının Temmuz ayında Karabükspor'dan 9 milyon Euro'ya transfer edilen Emenike, 1 ay sonra da Spartak Moskova'ya 10 milyon Euro'ya satılmıştı.

    Sarı lacivertliler, 2011-2013 sezonunda Spartak Moskova ile çıktığı 51 maçta 24 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcuyu 2013-14 sezonunda 13 milyon Euro ödeyerek geri almıştı.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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