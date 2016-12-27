Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, Rusya'nın Spartak Moskova takımına sezon sonuna kadar kiralandı.
Fenerbahçe'de son zamanlarda istenen performansı sahaya yansıtamayan ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle Dick Advocaat'ın kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike eski takımı Spartak Moskova'ya kiralandı.
Rus ekibinin yöneticileriyle yapılan görüşme sonrası Nijeryalı oyuncunun 6 aylığına Spartak'a kiralanması için anlaşma sağlandığı öğrenildi.
10 milyon €'ya satılmış 13 milyon €'ya geri alınmıştı
Fenerbahçe'ye 2011 yılının Temmuz ayında Karabükspor'dan 9 milyon Euro'ya transfer edilen Emenike, 1 ay sonra da Spartak Moskova'ya 10 milyon Euro'ya satılmıştı.
Sarı lacivertliler, 2011-2013 sezonunda Spartak Moskova ile çıktığı 51 maçta 24 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcuyu 2013-14 sezonunda 13 milyon Euro ödeyerek geri almıştı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:03
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.