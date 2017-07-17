Bursa'nın son gözdeleri: Martin & Adegbenro
Sagna ve Waris ile görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, iki ismi daha gündemine aldı. Timsah, Betis’in orta sahası Jonas Martin ve Viking’in sol kanadı Samuel Adegbenro için düğmeye bastı.
Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Bursaspor, 2017-18 öncesi kadroya önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Titi ve Ekong gibi yabancı stoperleri renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, orta alan için de iki isim belirledi. Teknik direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Timsah, orta alanın göbeğine Real Betis forması giyen Jonas Martin'i almayı hedefliyor. İspanyol ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Fransız oyuncuyu kiralama yöntemine gidecek olan Bursaspor, sol kanat için de Samuel Adegbenro ile görüşmelere başladı.
SCOUTLAR ÇALIŞIYOR
22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Le Guen'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışmaların ardından öne çıkan isim oldu. Norveç ekibi Viking ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla temasa geçen scout ekibinin başında yer alan Özhan Pulat'ın, transferde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Bu arada yeşilbeyazlılar, Fransız sağ bek Bacary Sagna ile her iki kanatta da oynayan Waris Majeed'le de temaslarını sürdürüyor.
SCOUTLAR ÇALIŞIYOR
22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Le Guen'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışmaların ardından öne çıkan isim oldu. Norveç ekibi Viking ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla temasa geçen scout ekibinin başında yer alan Özhan Pulat'ın, transferde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Bu arada yeşilbeyazlılar, Fransız sağ bek Bacary Sagna ile her iki kanatta da oynayan Waris Majeed'le de temaslarını sürdürüyor.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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