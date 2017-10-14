 El ele tribüne! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    El ele tribüne!

    El ele tribüne!

    Trabzonspor maçı sonrası kavga ettikleri iddia edilen ile Anderson , Gençlerbirliği karşısında el ele taraftarları selamlayarak 'aramızda küskünlük yok' mesajı verdiler.

    Maç öncesinde oyuncuları tribünlere çağıran siyah-beyazlı taraftarlar, Caner ve 'ya sıra geldiğinde iki oyuncuyu aynı anda çağırdı. İki isim de el ele taraftarları selamladı. Bu arada Gençlerbirliği taraftarları her topla buluştuğunda siyah- beyazlı futbolcuyu ıslıkladılar.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    El ele tribüne! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.