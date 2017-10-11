BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Bu sezon müthiş bir performans gösteren Cenk Tosun Avrupa’nın gözdesi oldu. İngilizler’in ardından İspanyol kulüpleri de Ocak’ta Beşiktaş’ın kapısını çalacak
PERFORMANSI HAREKETE GEÇİRDİ
İngiliz kulüpleri Cenk için girişimlerini sürdürürken bu kez İspanyol kulüplerinin de Cenk için devreye girdiği öne sürüldü. A.Madrid, Sevilla ve Valencia'nın Cenk'le ciddi biçimde ilgilendiği öne sürüldü.
İNGİLİZLER'LE YARIŞ İÇİNDELER
Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı grafikten etkilenen İspanyol kulüpleri, İngilizler'le yarış içersine girerken Ocak ayı için büyük bir rekabetin yaşanması bekleniyor.
FİYATI EN AZ 20 MİLYON EURO
Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk için en az 20 milyon Euro isteyeceği ve bu rakamdan aşağı vermeyi düşünmediği öğrenildi. Başkan Orman'ın Cenk'in gitmesi durumunda alternatiflerini araştırdığı belirlendi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:22
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ADA'DA 'CENK' ÇIKTI
Toplam 4
Yorum
qwe 22 ye satarlar bir sene sonra bedelsiz geri kiralarlar
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YASİN’E KAPI AÇIK
Toplam 3
Yorum
Murat Kapı açık, arkanı dön ve çık, istenmiyorsun artık.
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 4
Yorum
semioli Adam haklı geçen senelerin en savaşçı defansif orta sahalarından biri bu sene stopere çekilip resmen bitirildi...
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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