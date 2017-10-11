BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP

Bu sezon müthiş bir performans gösteren Cenk Tosun Avrupa’nın gözdesi oldu. İngilizler’in ardından İspanyol kulüpleri de Ocak’ta Beşiktaş’ın kapısını çalacak

Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun, Avrupa'nın gözdesi oldu. Bu sezon 3 kulvarda attığı gollerle takımını sırtlayan golcü futbolcu bir süredir İngiliz takımlarının gözdesiydi. Başta C.Palace olmak üzere New Castle United ve Tottenham golcü oyuncu için Ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyordu.



PERFORMANSI HAREKETE GEÇİRDİ

İngiliz kulüpleri Cenk için girişimlerini sürdürürken bu kez İspanyol kulüplerinin de Cenk için devreye girdiği öne sürüldü. A.Madrid, Sevilla ve Valencia'nın Cenk'le ciddi biçimde ilgilendiği öne sürüldü.



İNGİLİZLER'LE YARIŞ İÇİNDELER

Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı grafikten etkilenen İspanyol kulüpleri, İngilizler'le yarış içersine girerken Ocak ayı için büyük bir rekabetin yaşanması bekleniyor.



FİYATI EN AZ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk için en az 20 milyon Euro isteyeceği ve bu rakamdan aşağı vermeyi düşünmediği öğrenildi. Başkan Orman'ın Cenk'in gitmesi durumunda alternatiflerini araştırdığı belirlendi.