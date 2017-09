"GRUPTAN ÇIKARIZ"?

SİYAH-beyazlıların Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, iddialı açıklamalarda bulundu. Kanada Başkonsolosluğu tarafından organize edilen Kanada Eğitim Haftası Tanıtım Günleri'ne katılan Atiba, organizasyona katılan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu ile alakalı soruya "Her maça ayrı ayrı odaklanmaya çalışıyoruz. 4 maçımız daha var. Ben bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum, şu andaki hedefimiz ise bir sonraki maç" yanıtını verdi.SALI gecesi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, Leipzig'in yıldızı Werner'in kulaklarında sorun yaşayarak oyundan çıkması ile ilgili konuşan Atiba, "İnşallah bir sağlık problemi yoktur ve her şey yolundadır. Dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde böyle bir taraftar kitlesi yok. Ben ve takım arkadaşlarım bundan çok memnunuz. Her seferinde yaşadığımızda bu bize olağanüstü geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de rakip takımlar bayağı zorlanacak. Özellikle kendi sahamızda oynadığımızda" yorumunu yaptı.BEŞİKTAŞ taraftarlarının takımda en değer verdiği, en sevdiği isimlerden biri haline gelmesine kendisinin de şaşırdığını belirten Kanadalı yıldız şöyle devam etti: "Doğrusunu söylemek gerekirse, bu kadar büyük bir sevgi görmeyi ben de beklemiyordum. İlk geldiğim günden itibaren burada olabildiğince iyi oynamaya ve sıkı çalışmaya devam ettim. Taraftarlar da sağ olsunlar bu konuda ne kadar memnun olduklarını bana sevgileriyle gösterdiler. Her şey karşılıklı..."ATİBA sayesinde Beşiktaş'ın Kanada'da da tanındığını belirten Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon, "Bugün bu tarafsızlığımı bir kenara koydum ve üzerime Beşiktaş formasını giyerek, Beşiktaş'a olan desteğimi açıkladım. Kanada ile Türkiye'nin ilişkisini artırması, dostluk maçı yapması uygun olacaktır" diye konuştu.ATİBA, Kanada Milli Takımı'ndan arkadaşı olan forvet oyuncusu Cyle Larin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili, "Larin'i beğeniyorum, çok iyi bir oyuncu ama benim etki edeceğim bir durum yok. Karar yönetimin" dedi.SOSYAL medya fenomeni haline gelen oğlu Noah hakkında da konuşan Atiba " Burada olmaktan çok mutlu. Eğer Türkiye'den ayrılmaya karar verirsem, onlara bunu inandırmak için işim oldukça zor olacak. Noah da eşim de Türkiye'de çok rahatlar. Burada kalırsak Noah'ın bir gün Beşiktaş forması giyen bir futbolcu olmasını isterim" diye konuştu.