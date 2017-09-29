"GRUPTAN ÇIKARIZ"?
“Şampiyonlar Lig’nde önemli bir avantaj elde ettik, bunu değerlendirmeliyiz. Rakiplerimiz bizim karşımızda artık hayli zorlanacak. Özellikle de kendi sahamızda oynadığımız karşılaşmalarda!”
WERNER'E ÜZÜLDÜM
SALI gecesi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, Leipzig'in yıldızı Werner'in kulaklarında sorun yaşayarak oyundan çıkması ile ilgili konuşan Atiba, "İnşallah bir sağlık problemi yoktur ve her şey yolundadır. Dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde böyle bir taraftar kitlesi yok. Ben ve takım arkadaşlarım bundan çok memnunuz. Her seferinde yaşadığımızda bu bize olağanüstü geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de rakip takımlar bayağı zorlanacak. Özellikle kendi sahamızda oynadığımızda" yorumunu yaptı.
MÜTHİŞ BİR SEVGİ
BEŞİKTAŞ taraftarlarının takımda en değer verdiği, en sevdiği isimlerden biri haline gelmesine kendisinin de şaşırdığını belirten Kanadalı yıldız şöyle devam etti: "Doğrusunu söylemek gerekirse, bu kadar büyük bir sevgi görmeyi ben de beklemiyordum. İlk geldiğim günden itibaren burada olabildiğince iyi oynamaya ve sıkı çalışmaya devam ettim. Taraftarlar da sağ olsunlar bu konuda ne kadar memnun olduklarını bana sevgileriyle gösterdiler. Her şey karşılıklı..."
DOSTLUK MAÇI YAPALIM
ATİBA sayesinde Beşiktaş'ın Kanada'da da tanındığını belirten Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon, "Bugün bu tarafsızlığımı bir kenara koydum ve üzerime Beşiktaş formasını giyerek, Beşiktaş'a olan desteğimi açıkladım. Kanada ile Türkiye'nin ilişkisini artırması, dostluk maçı yapması uygun olacaktır" diye konuştu.
CYLE LARİN'İ BEĞENİYORUM
ATİBA, Kanada Milli Takımı'ndan arkadaşı olan forvet oyuncusu Cyle Larin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili, "Larin'i beğeniyorum, çok iyi bir oyuncu ama benim etki edeceğim bir durum yok. Karar yönetimin" dedi.
NOAH BEŞİKTAŞ FORMASI GİYEBİLİR
SOSYAL medya fenomeni haline gelen oğlu Noah hakkında da konuşan Atiba " Burada olmaktan çok mutlu. Eğer Türkiye'den ayrılmaya karar verirsem, onlara bunu inandırmak için işim oldukça zor olacak. Noah da eşim de Türkiye'de çok rahatlar. Burada kalırsak Noah'ın bir gün Beşiktaş forması giyen bir futbolcu olmasını isterim" diye konuştu.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
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