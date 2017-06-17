Aboubakar yoksa Carillo!

Beşiktaş yönetimi Lorient kulübüne, “Biz Aboubakar’ı istiyoruz, ama rakam çok yüksek. Carrillo ile anlaştık. İndirim olmazsa rotamızı döndüreceğiz” resti çekti

Siyah-beyazlılar, yeni sezon forvet transferi için farklı bir yol izliyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı yeniden renklerine bağlamak isterken; Kamerunlu oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto ve Lorient'in uzlaşmaz tutumları nedeniyle taktiğini değiştirdi. Herkese Lorient kulübü ile Aboubakar için görüşmeye gittiklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı Orman ve kurmayları, aksine geceyi Nice'te geçirdi. Ardından menajer Raiola ile de bir görüşme yaparak İstanbul'a döndü. Bşkan Fikret Orman'ın, Nice'de Monacolu yöneticilerle 26 yaşındaki Arjantinlim forvet Guido Carrillo ile görüştüğü doğrulandı.



FRANSIZLAR EMİN

Fransız Canal Sport Plus, "Monaco'dan sadece Dirar değil, Carrillo da İstanbul yolcusu. Arjantinli yıldız kendisine Fransa'dan bazı teklifler olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Türklere evet diyecektir" yorumu yapıldı. Bu arada Başkan Orman, Aboubakar'ın menajeriyle yaptığı görüşmede, "Carrillo gelmeye hazır, Vincent'ı istiyoruz ama siz de çaba gösterin. Yoksa rotamızı değiştirmek zorunda kalacağız" restini çekti.