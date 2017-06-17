Aboubakar yoksa Carillo!
Beşiktaş yönetimi Lorient kulübüne, “Biz Aboubakar’ı istiyoruz, ama rakam çok yüksek. Carrillo ile anlaştık. İndirim olmazsa rotamızı döndüreceğiz” resti çekti
FRANSIZLAR EMİN
Fransız Canal Sport Plus, "Monaco'dan sadece Dirar değil, Carrillo da İstanbul yolcusu. Arjantinli yıldız kendisine Fransa'dan bazı teklifler olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Türklere evet diyecektir" yorumu yapıldı. Bu arada Başkan Orman, Aboubakar'ın menajeriyle yaptığı görüşmede, "Carrillo gelmeye hazır, Vincent'ı istiyoruz ama siz de çaba gösterin. Yoksa rotamızı değiştirmek zorunda kalacağız" restini çekti.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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