 Kartal’a yeni dinamo Gary Medel – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Kartal’a yeni dinamo

    Kartal’a yeni dinamo Gary Medel

    Futebol Interativo kanalı, siyah-beyazlıların 29 yaşındaki yıldız için düğmeye bastığını iddia etti. , Medel’i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

    , yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önceliğini stoper, forvet ve kanat oyuncusuna veren siyah-beyazlılar; hem defans hem de orta sahada görev yapabilecek tecrübeli oyuncular için de arayışlarını sürdürüyor. Kara Kartallar, istikrar abidesi Atiba'nın yanına mı, yerine mi oyuncu arıyor bilinmez ama Şili pazarına bir ilgisi olduğu gerçek. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Gökhan Keskin geçen hafta Rusya-Şili maçında Martin Rodriguez'i izlemişti. Dün ise Brezilya'dan ilginç bir iddia geldi. Futebol Interativo kanalı siyahbeyazlıların Gremio ve Vasco Da Gama ile beraber İnter'de forma giyen yıldız futbolcu Gary Medel'i istediğini iddia etti.

    STOPER DE OYNUYOR
    Son dönemde Inter'de stoper mevkiinde de görev yapan 29 yaşındaki Şilili oyuncunun 1.6 milyon euro olan maaşını Türklerin karşılayabileceği, Espanyol gibi Brezilya ekiplerinin ise indirim yapmamaları durumunda Medel ile sözleşme yapmalarının imkan dahilinde olmadığı iddia edildi. Bonservis bedeli 12 milyon euro civarında olan Medel için siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü uygulamak istiyor. Üç sezondur İnter'de forma giyen Şilili oyuncu için Gökhan Keskin'in de onay vermesi durumunda, raporun Şenol Güneş'e sunulacağı ve olumlu yanıt alınmasıyla bu transfer için düğmeye basılacağı belirtildi.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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