Kartal’a yeni dinamo Gary Medel
Futebol Interativo kanalı, siyah-beyazlıların 29 yaşındaki yıldız için düğmeye bastığını iddia etti. Beşiktaş, Medel’i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
STOPER DE OYNUYOR
Son dönemde Inter'de stoper mevkiinde de görev yapan 29 yaşındaki Şilili oyuncunun 1.6 milyon euro olan maaşını Türklerin karşılayabileceği, Espanyol gibi Brezilya ekiplerinin ise indirim yapmamaları durumunda Medel ile sözleşme yapmalarının imkan dahilinde olmadığı iddia edildi. Bonservis bedeli 12 milyon euro civarında olan Medel için siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü uygulamak istiyor. Üç sezondur İnter'de forma giyen Şilili oyuncu için Gökhan Keskin'in de onay vermesi durumunda, raporun Şenol Güneş'e sunulacağı ve olumlu yanıt alınmasıyla bu transfer için düğmeye basılacağı belirtildi.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:27
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Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Kartal’a yeni dinamo Gary Medel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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