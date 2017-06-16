 Başkan Orman, İzmirli Beşiktaşlılarla iftar yaptı – Fotomaç – 16 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Başkan Orman, İzmirli Beşiktaşlılarla iftar yaptı

    Başkan Orman, İzmirli Beşiktaşlılarla iftar yaptı
    Başkanı , Ramazan ayında düzenlenen iftar yemeklerine katılmaya devam ediyor. Başkan Orman, İkinci Başkan Ahmet Çebi ve yönetici Hakan Özköse; önceki akşam İzmir'de; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Beşiktaş derneklerinin başkan ve üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Orman, iftardan sonra alkışlar eşliğinde şampiyonluk pastasını kesti.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Orman, İzmirli Beşiktaşlılarla iftar yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.