F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 15. şampiyonluğunu kazanarak 3. yıldızı göğsüne taktı ve büyük bir başarıya imza attı.
Maçın bitiş düdüğü itibarıyla Türkiye'nin her yerinde Beşiktaşlı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamaların dozajını aşan bazı taraftarlar istenmeyen görüntülere de neden oldu.
THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrağı şampiyonluk nedeniyle geçtiğimiz günlerde 3 köprüye de asılmıştı.
Şampiyonluk kutlamaları için dün gece sokaklara inen Beşiktaşlı taraftarlar, THY Avrupa Ligi şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe bayrağını yakarak yerinden indirdiler.
Bazı taraftar gruplarının sosyal medyada paylaştığı video hızla yayıldı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:06
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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