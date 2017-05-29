F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!

Maçın bitiş düdüğü itibarıyla Türkiye'nin her yerinde Beşiktaşlı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamaların dozajını aşan bazı taraftarlar istenmeyen görüntülere de neden oldu.

THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrağı şampiyonluk nedeniyle geçtiğimiz günlerde 3 köprüye de asılmıştı.

Şampiyonluk kutlamaları için dün gece sokaklara inen Beşiktaşlı taraftarlar, THY Avrupa Ligi şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe bayrağını yakarak yerinden indirdiler.

Bazı taraftar gruplarının sosyal medyada paylaştığı video hızla yayıldı.