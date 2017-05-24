Gelirde de şampiyon

Beşiktaş, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa çok yakın. Siyahbeyazlı kulüp bu sezon da ipi göğüslerse ciddi manada bir parayı kasasına koyacak. Süper Lig yayın ihalesinden 130 milyon TL gelecek. Şampiyonlar Ligi'nden ise 150 milyon TL gibi bir rakam kazanacak. Ayrıca forma ve ürün satışlarından 80 milyon TL bekleniyor. Beşiktaş'ın kasasına 360 milyon TL girdi olacak.