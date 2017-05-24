 Gelirde de şampiyon – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gelirde de şampiyon

    Gelirde de şampiyon
    Beşiktaş, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa çok yakın. Siyahbeyazlı kulüp bu sezon da ipi göğüslerse ciddi manada bir parayı kasasına koyacak. Süper Lig yayın ihalesinden 130 milyon TL gelecek. Şampiyonlar Ligi'nden ise 150 milyon TL gibi bir rakam kazanacak. Ayrıca forma ve ürün satışlarından 80 milyon TL bekleniyor. Beşiktaş'ın kasasına 360 milyon TL girdi olacak.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gelirde de şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.