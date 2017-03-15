Aboubakar için kötü haber geldi
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar'ın gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giymesi zor görünüyor.
KUPA SONRASI TUTULMUYOR
Sezon başında Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar, ilk yarıdaki kötü performansını unutturdu. Ligin ilk yarısında gol sayısı 3'te kalan Kamerunlu, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından büyük bir çıkış yakaladı. Ligde ve Avrupa Ligi'nde 6 mücadelede forma giyen genç oyuncu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez sarsmayı başardı. Ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Aboubakar, Beşiktaş formasıyla da resmi maçlarda 12 gole ulaştı. 25 yaşındaki forvet; Şampiyonlar Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve Süper Lig'de de 6 kez gol sevinci yaşadı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
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