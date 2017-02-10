Kjaer ile tartışan Şenol Güneş'e ceza
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 1 maç hak mahrumiyeti cezası verdi.
ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sahada olan sahada kalır
Toplam 1
Yorum
TFF_ arkadaşının emeğini çalıyorsun böyle arkadaşlık olur mu ?
- 3-4-3 sonum olur!
Toplam 1
Yorum
ah be hoca ah adam sistemi bile bilmiyor o sistemin amacı kanat forvetler geri gelmesin diye onların boşluğunu kalabalık ortasaha ve 3 stoperle kapatmak!
- Caner'i göndermekle iyi ettim
Toplam 1
Yorum
swe aziz yıldırım bu kadar komplike bir cümle kuramaz
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