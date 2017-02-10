 Kjaer ile tartışan Şenol Güneş'e ceza – Fotomaç – 10 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kjaer ile tartışan Şenol Güneş'e ceza

    Kjaer ile tartışan Şenol Güneş'e ceza

    PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 1 maç hak mahrumiyeti cezası verdi.

    ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kjaer ile tartışan Şenol Güneş'e ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.