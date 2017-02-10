Kjaer ile tartışan Şenol Güneş'e ceza

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 1 maç hak mahrumiyeti cezası verdi.



ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.