UEFA duyurdu, Vodafone Arena da aday!
UEFA, Beşiktaş Vodafone Arena 'nın 2019 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finalleri için aday olduğunu duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa finalinin Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya başvurdu.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası finallerine ev sahipliği için başvuran ülkeler duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa finallerinin Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya başvurdu.
UEFA İcra Komitesi, 6 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacak başvuruların sonuçlarını Eylül 2017'de açıklayacak. Başvurular 9 Aralık 2016'da başlamıştı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası finallerine ev sahipliği için başvuran ülkeler duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa finallerinin Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya başvurdu.
UEFA İcra Komitesi, 6 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacak başvuruların sonuçlarını Eylül 2017'de açıklayacak. Başvurular 9 Aralık 2016'da başlamıştı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike ve Wiel yönetim baskısıyla
Toplam 5
Yorum
SLoRd Hocanın bazı söylemleri maç sonu canlı yayında yapması yanlış bir tutum lakin en yanlışı işi bilmeyen yönetimdir artık istifa etmeliler..
- Kartal 34 yıldır Fener’i eliyor!
Toplam 30
Yorum
------------* FENER SAVUNMA FUTBOLU OYNAMAZSA..MERTÇE ÇIKARSA KARŞIMIZA..ŞÖLEN OLUR BU MAÇ..ŞÖLEN.
- Caceres, Milan ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
ATAKAN Elbet birinden geçer, hangisi tutarsa hesabı :)
UEFA duyurdu, Vodafone Arena da aday! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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