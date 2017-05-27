Şike Kumpası Davası'nda ara karar
FETÖ/PDY'nin ‘Futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan Şike Kumpası Davası'nda 10. günün sonunda ara kararlar açıklandı ve duruşma 7-11 Ağustos 2017 tarihine ertelendi.
"Fenerbahçe'ye kurulan Kumpas Davası'nın bu haftaki duruşmasında mahkeme ara kararlarını açıkladı ve duruşmayı 7-11 Ağustos 2017 tarihine erteledi. Bu duruşmada 2 tane sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkemeye dün ve bugün gelen Bylock raporlarına istinaden daha önce bu dosyanın saptamında tutuksuz olan 6 sanığın tutuklanması amacıyla haklarında yakalanma emri çıkarılmasına karar verdi mahkeme. Yine bu kapsamda Bylock kullanıcı olduğu tespit edilen sanıkların Bylock yazışmalarının tebliği için Emniyet Müdürlüğü'ne müzakere yazılmasına karar verildi. Bunun dışında sanıklarla ilişkili daha önce açılan FETÖ/PDY davaları kapsamında açılıp devam edilen dava dosyalarına ilişkin iddianamelerini istedi."
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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