Şartlanmıştık

Mehmet Ekici, kamuoyundaki algının aksine Galatasaray karşısına galibiyet için çıktıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Hocamız, idmanlarda nasıl oynamamız gerektiğini anlattı. Sahada bunu zaman zaman başardık. Sonuçta istediğimizi aldık" diye konuştu.