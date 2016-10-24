 Şartlanmıştık – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Şartlanmıştık

    Şartlanmıştık
    Mehmet Ekici, kamuoyundaki algının aksine Galatasaray karşısına galibiyet için çıktıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Hocamız, idmanlarda nasıl oynamamız gerektiğini anlattı. Sahada bunu zaman zaman başardık. Sonuçta istediğimizi aldık" diye konuştu.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:35
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